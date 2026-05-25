У місті Березань між 63-річним братом і 60-річною сестрою виник конфлікт через грошові питання. У якусь мить чоловік схопився за сокиру. Про це розповідає поліція.

Що відомо про небезпечну сутичку між родичами у Березані?

Брат завдав сестрі щонайменше чотирьох ударів обухом по голові. Внаслідок нападу постраждала отримала тяжкі травми – її госпіталізували до лікарні. Завдяки вчасно наданій допомозі лікарів, жінку вдалося врятувати.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому оголосили підозру за фактом незакінченого замаху на вбивство. Чоловік загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Києві затримали 29-річного чоловіка, який після нічної ракетної атаки обкрадав пошкоджені квартири у Подільському районі. Поки мешканці перебували в укриттях, він проникав до осель із вибитими дверима та вікнами й викрадав речі.

Поліція затримала його під час чергової спроби крадіжки. Виявилося, що чоловік уже перебував у розшуку за майновий злочин в іншій області. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Ще раніше у Святошинському районі Києва чоловік зробив зауваження компанії людей через гучну поведінку біля будинку. Після цього між ними виникла суперечка, під час якої 43-річна жінка дістала пістолет і кілька разів вистрілила в чоловіка. Потім вона втекла з місця події. Потерпілого з пораненнями руки та живота госпіталізували. Поліція швидко встановила та затримала підозрювану, у неї вилучили зброю та набої. Жінці оголосили підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі.