Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо під час спроби скоєння чергової крадіжки. Про це повідомляє Поліція Київщини.

Дивіться також Росіяни під час нічної масованої атаки пошкодили будівлю Кабміну

Що відомо про мародера?

У ніч проти 24 травня російська ракета влучила у провулок Хорива в Подільському районі столиці. Внаслідок вибухової хвилі були пошкоджені житлові будинки – у квартирах мешканців вибило вікна та двері.

Поки люди перебували в укриттях через повітряну тривогу, 29-річний чоловік почав проникати до напівзруйнованих помешкань. За даними поліції, він викрадав особисті речі власників квартир, користуючись відсутністю мешканців.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

До правоохоронців звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про зникнення майна. Поліцейські оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався здійснити чергову крадіжку.

У поліції повідомили, що він уже перебував у розшуку за вчинення майнового злочину в іншій області.

Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Подільського управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Що відомо про атаку по Києву?

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, використавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу у столиці зафіксували масштабні руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Станом на 13:43 відомо про щонайменше 77 постраждалих, серед яких двоє дітей. У лікарнях перебуває 31 поранений, а троє людей – у тяжкому стані. Ще 46 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці ударів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинули дві жінки віком 86 та 44 роки. Кількість постраждалих продовжує уточнюватися. Під час нічного обстрілу вибуховою хвилею також пошкодило будівлю Кабінету Міністрів України – у штаб-квартирі уряду вибило вікна.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що серед працівників урядового кварталу постраждалих немає. Окрім житлових будинків, російська атака пошкодила Лук’янівський ринок, торговий центр "Квадрат", будівлю Міністерства закордонних справ, офіс Головного управління податкової служби та відділення "Укрпошти".