Про це повідомила виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух.

Які наслідки після російського удару?

У будівлі Головного управління ДПС через російські удари пошкоджено фасад, а також у більшості приміщень немає вікон.

Наслідки після атаки Росії / Фото Лесі Карнаух

Наразі вже ліквідовуємо наслідки. Прибираємо пошкоджені приміщення та робимо все, щоб якомога швидше відновити роботу та надавати послуги платникам,

– заявила Карнаух.

Вона повідомила, що на щастя, ніхто з персоналу не постраждав та подякувала столичним податківцям та працівникам ДПС за згуртованість.

Що ще відомо про атаку Росії по Києву в ніч на 24 травня?

Під час атаки окупанти завдали удару по житловому комплексу у Києві, де проживав посол Албанії. Уряд Албанії рішуче засудив жорстоку атаку Росії, а міністр Феріт Годжа наголосив, що такі удари є повним нехтуванням людських життів та базової гідності.

У Києві внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнав Національний музей "Чорнобиль". В будівлі виникла пожежа, а усі речі всередині або згоріли, або залиті водою.

Поблизу станції метро "Лук'янівська" через російську атаку зайнявся торгівельний центр "Квадрат". На жаль, будівля повністю вигоріла, вогонь досі приборкують рятувальники, на місці багато диму. Також відомо, що вигорів Лук'янівський ринок, розташований неподалік