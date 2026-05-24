Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

Які наслідки після російського удару?

Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнав Національний музей "Чорнобиль". На щастя, постраждалих на місці немає.

У будівлях поруч повилітали вікна, а також було затримано мародера, якого одразу передали правоохоронцям. Ємельяненко зазначив, що усі речі, які були у будівлі, згоріли або залиті водою.

Відчуття такі самі, як коли Росія знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні у 2022 році. Злість тільки зростає. Поки живі, будемо мститись,

– написав Ємельяненко.

Також через атаку ворога було пошкоджено пам'ятку архітектури Національного значення Поштову станцію та Церкву Різдва Христового.

Що ще відомо про атаку Росії в ніч на 24 травня?

Обстріл Києва вночі 24 травня став одним із наймасованіших за 2025 – 2026 роки. Росіяни зменшили роль ударних та імітаційних дронів через малу ефективність, натомість основним компонентом удару стали крилаті ракети типу Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К".

За попередньою інформацією, загалом цієї ночі російські війська запустили понад 50 ракет та до 700 БпЛА різних типів.

Також під час нічної масованої атаки на Київщину загинули двоє людей – чоловіки в Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до дев'яти, серед них – немовля, дівчинці ще немає року. Найбільше поранених у Фастівському районі – п'ятеро.

