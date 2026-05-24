Про це детальніше розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Що відомо про пошкодження Укрпошти?

Зазначається, що нічні прильоти по Києву спричинили пошкодження головного відділення Укрпошти на Майдані Незалежності. У будівлі, зокрема, повилітали вікна.

Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати – значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей,

– написав Смілянський.

Що сталося з будівлею Укрпошти після обстрілу: дивіться фото

Повідомлялося про наслідки й в інших будівлях на Хрещатику.

Що відомо про обстріл Києва: де ще фіксували наслідки?

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район столиці. Там виникли займання поблизу житлових будинків, зафіксовано пошкодження вікон і падіння уламків на території нежитлової забудови. Ворожий БпЛА влучив у дев'ятиповерхівку на рівні 3 – 4 поверхів.

Також удари прийшлися поруч із двома школами: в укритті однієї перебували люди, вхід туди засипало уламками; в іншій виникла пожежа на другому поверсі. Крім того, пошкоджено п'ятиповерховий будинок, а ще один дев'ятиповерховий зазнав влучання між 8 – 9 поверхами, де виникла пожежа – попередньо там загинула людина.

Зафіксовано також удар по бізнес-центру, де, за попередніми даними, люди могли бути заблоковані в укритті. В Оболонському районі дрон влучив у приватний будинок, а також спричинив загоряння на відкритій території біля триповерхової будівлі.

Серйозно постраждала інфраструктура міста: вигорів Лук'янівський ринок, пошкоджено розташовані поруч "МакДональдз" і ТЦ "Квадрат". Через вибухову хвилю тимчасово закрили станцію метро "Лук'янівська", а також обмежили доступ до входу й виходу на станції "Хрещатик" біля Алеї Героїв Небесної Сотні. Міський голова повідомив, що кількість загиблих зросла до двох, а постраждалих – до 44 осіб.