Про це повідомив місцевий телеграм-канал.

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Що відомо про негоду на Київщині?

Надвечір п'ятниці негода дісталась до Київської області. Жителі оприлюднили у мережі відео, на якому видно вихор у захмареному небі.

Негода вирувала на Київщині: дивіться відео

Очевидці припускають, що це був смерч, а зафіксували його начебто в районі Білої Церкви.

Нагадаємо, вдень погода раптово погіршилась у Києві. У столиці фіксували сильний дощ та град. Рятувальники закликали жителів бути обережними через шквали 15 – 20 метрів за секунду. У Києві тоді оголошували І (жовтий) рівень небезпеки.

Синоптики прогнозували, що на півночі України у суботу, 13 червня, уночі та вранці можливі дощі різної інтенсивності та грози. Уночі температура повітря буде +11 – +17 градусів, а вдень пригріє до +23 градусів.

Схожу погоду прогнозують й на неділю. Уночі стане дещо прохолодніше, а також очікуються шквали вітру. Водночас вдень потеплішає до +24 градусів.