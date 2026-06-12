Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Якою буде погода на вихідних?

Субота, 13 червня

У західних областях можливий слабкий туман, удень очікуються короткочасні дощі, подекуди вони йтимуть з грозами. Уночі температура повітря становитиме +6...+12 градусів, а вдень коливатиметься в межах +17...+22 градусів.

У північних областях у нічні та ранкові години можливі дощі різної інтенсивності, а також гроза. Температура повітря вночі буде +11...+17 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть близько +18...+23 градусів.

У центральних областях уночі можливий незначний дощ, натомість удень істотних опадів не буде. У нічні години температура повітря коливатиметься в діапазоні +12...+18 градусів, а вдень буде підвищення до +22...+27 градусів.

У південних областях та у Криму лише в денний час у Приазов'ї пройдуть грозові зливи. Температура повітря вночі буде +12…+18 градусів, а вдень зросте до +22…+27 градусів, у Приазов'ї та Криму пригріє до +30 градусів.

У східних областях прогнозують грозові дощі з градом та шквалами. Вночі температура повітря буде +13…+19 градусів, а вдень становитиме +28…+33 градусів, а у Харківській області очікується до +23…+28 градусів.

Неділя, 14 червня

У західних регіонах лише вранці та вдень пройдуть грозові дощі зі шквалами. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10...+15 градусів, удень пригріє до +17...+22 градусів, а на Закарпатті підвищення до +24 градусів.

У північних регіонах лише вдень пройдуть грозові дощі зі шквалами вітру. Уночі температура повітря становитиме в діапазоні +8…+13 градусів, а вдень стовпчики термометрів зростуть і показуватимуть +19…+24 градусів.

У центральних регіонах також лише вдень прогнозують грозові дощі, які супроводжуватимуться шквалами. Температура повітря вночі буде +10…+15 градусів, а вдень відчутно підвищиться до близько +22…+27 градусів.

Лише у південних регіонах цієї доби очікується здебільшого суха погода, без дощів та шквалистого вітру. У нічні голини температура повітря становитиме +11...+17 градусів, а вже вдень показники зростуть +23...+28 градусів.

У східних регіонах переважатиме суха погода, лише у Харківській області можливі короткочасні грозові дощі у денний час. Температура повітря вночі буде +11...+17 градусів, а вдень вона становитиме +23...+28 градусів.

До речі, невдовзі після спекотного періоду почне надходити прохолодніше повітря. Це супроводжуватиметься дощами та грозами у низці областей. Утім, значного похолодання на території країни наразі не прогнозують.