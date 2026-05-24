Про це повідомляють моніторингові канали ППО Радар та monitoring.

Куди летіли російські ракети?

Обстріл Києва вночі 24 травня став одним із наймасованіших за 2025 – 2026 роки.

Відомо, що цього разу росіяни зменшили роль ударних та імітаційних дронів через малу ефективність, натомість основним компонентом удару стали крилаті ракети типу Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К".

Окрім цього, ворог застосував аномальну кількість аеробалістичного озброєння за досить короткий час.

За попередньою інформацією, загалом цієї ночі російські війська запустили понад 50 ракет та до 700 БпЛА різних типів.

На карті, яку створили автори моніторингових каналів, можна побачити, що абсолютна більшість цілей летіла на Київ, під ударом також опинилася область.

Траєкторія руху ракет та дронів під час масованого удару / Карта ППО Радар та monitoring

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ одна людина загинула, 44 постраждали.

Наразі рятувальники працюють на понад 40 локаціях у різних районах столиці, де фіксують пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків.

Відомо, що під час обстрілу суттєво постраждали зокрема центральні райони: у Шевченківському через атаку в школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 квадратних метрів. У 5-поверховому житловому будинку також сталося руйнування в межах під'їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи.

Окрім цього, було зафіксовано влучання у будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку.