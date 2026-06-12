Тепер вона отримала виплату від держави на ремонт житла і розповіла про свої плани щодо будинку. Про це Христина написала в інстаграм-сторіс.

Вас також може зацікавити "Кидала котів через дах": Ольгу Мартиновську звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами

Як відомо, Христина Горняк має половину права власності на майно. Їхній з колишнім чоловіком будинок розташований в котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки під Києвом.

Христина в березні прибрала територію будинку після атаки. Тепер вона може почати відновлювати всі пошкодження. Держава виплатила жінці 350 тисяч гривень на відновлення житла.

Мені затвердили повну суму, як єдиному власнику, який звернувся за програмою ("єВідновлення", – 24 Канал). Тому, сподіваюсь, скоро будинок буде знову виглядати гарним,

– написала Горняк.

І додала, що робитиме ремонт поступово: спершу займеться вікнами, потім дахом та іншими пошкодженнями.

Христина Горняк отримала компенсацію від держави на відновлення будинку після російського обстрілу / Скриншоти з інстаграм-сторіс

До речі, напередодні співачка Олена Тополя також назвала суму, яку держава виділила їй на відновлення квартири після обстрілу, який стався в червні минулого року.

Як постраждав будинок Остапчука і його колишньої дружини?

У ніч проти 22 лютого російська армія завдала комбінованого удару по Україні. Внаслідок атаки постраждав будинок, який належить Володимиру Остапчуку та його колишній дружині Христині Горняк.

Ударною хвилею та уламками було пошкоджено фасад будівлі, частину стін і вікна. Також руйнувань зазнало подвір'я: там утворилися завали з цегли та бетону, зруйновано огорожу й було видно сліди від вибухової хвилі.

Після відновлення нерухомість планують продати. Такої домовленості Христина Горняк з Володимиром Остапчуком досягли ще до пошкодження будинку.

Нагадаємо, у березні 2025 року колишнє подружжя врегулювало майнові питання після розлучення, уклавши договір про поділ спільного майна. Відтак після продажу будинку виручені кошти мають бути розподілені порівну. Вартість нерухомості оцінили у 190 тисяч доларів.

Водночас Христина Горняк зазначила, що наразі не підтримує зв'язок із колишнім чоловіком. Володимир Остапчук з новою дружиною та сином емігрував до Канади.