Мартиновська прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної, де розповіла, зокрема, про своє дитинство. Одна фраза викликала занепокоєння та активне обговорення в мережі.

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Чи не найбільше Ольгу Мартиновську розкритикували в Threads. Користувачі зазначають, що всі робили помилки в дитинстві, але не розуміють, чому шеф-кухарка розповідала про жорстоке поводження з тваринами з усмішкою.

Під критику потрапила й інтерв'юерка Маша Єфросиніна. Українців здивувала її реакція на розповідь гості, адже інфлюенсерка сміялась. Також у мережі пишуть, що потрібно було одразу видалити цей фрагмент з інтерв'ю.

Висіла на заборах і на деревах головою вниз, кидала котів через кришу і бігла їх ловила. Або петарди прив'язували до котячих хвостів. Ну, такий шибеник був,

– сказала Мартиновська, розповідаючи про своє дитинство.

Реакція мережі:

"Це історія, після якої хочеться побачити сором, а не усмішку".

"Ольга Мартиновська – гарний приклад, що іноді краще помовчати. Як можна була на монтажі не вирізати цей п*зд*ц?"

"Називати жорстоке поводження з тваринами "дитячим шибеництвом" і при цьому сміятися – це нормалізація агресії. Пустощі закінчуються там, де починається навмисне заподіяння болю беззахисній живій істоті. Історії про це мають викликати співчуття та усвідомлення, а не сміх".

Ольгу Мартиновську розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads

Як Єфросиніна та Мартиновська відреагували на скандал?

Маша Єфросиніна зазначила, що команда усвідомлює, що фраза Ольги Мартиновської викликала негативну реакцію. Цей фрагмент з інтерв'ю прибрали. Інтерв'юерка попросила вибачення в людей, яких він міг образити чи засмутили.

Ні я, ні Оля не підтримуємо жорстоке поводження з тваринами та будь-які дії, що можуть завдати їм болю чи страждань. Фраза, яку ви чули в початковій версії інтерв'ю, була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин,

– заявила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна прокоментувала скандал / Скриншот з інстаграму

Суддя "МастерШеф" записала відеозвернення і перепросила в людей, в яких її фраза викликала неприємні відчуття під час перегляду інтерв'ю. Шеф-кухарка підкреслила, що подібна ситуація більше не повториться, а також подякувала за розуміння.

Хочу попросити вибачення за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Вибачте, що так сталося, що ви це почули й дізналися про мене. Вибачте, що я не контрольовано, розповідаючи про себе, сказала це. Не пропагую, не підтримую знущання з тварин, насилля над ними. Тільки захист і любов мають бути стосовно них,

– сказала Мартиновська.

Відеозвернення Ольги Мартиновської: дивіться відео онлайн

Хто така Ольга Мартиновська?

Ольга Мартиновська народилась у Миколаєва та навчалась у Миколаївському аграрному університеті на економічній спеціальності. Згодом 3 роки жила у Франції, де стажувалась на виноградниках з виробництва вин. Після того як вивчила мову, вступила до французького інституту на філологічний факультет.

Мартиновська взяла участь у 3 сезоні проєкту "МастерШеф" і стала переможницею. Завдяки цьому жінка змогла здійснити свою мрію й поїхала вчитися до кулінарної школи Le Cordon Bleu у Франції.

Шеф-кухарка вже багато років є суддею "МастеШеф".