Про це нотаріус повідомила в інстаграмі. Будинок експодружжя розташований у котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.

Христина Горняк показала скриншот повідомлення в інстаграмі. Нотаріусу написали, що їхній з Володимиром Остапчуком будинок сильно постраждав унаслідок російської атаки.

Я не знаю, що сказати, окрім того, що країна-гній – п*дараси. Не має людини в нашій країні, кого не зачепила війна. Дійшла і моя черга. Єдине, що я можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людськими життями, які забирає війна,

– зазначила Горняк.

Нотаріус додала, що залишається лише прийняти наслідки, адже вона не може нічого змінити. Колишня дружина Остапчука також розповіла, що всі люди, які живуть у котеджному містечку, живі.

Будинок не бачила, але кажуть, постраждав сильно. Отже, ця історія мала мати таке завершення,

– підсумувала Христина.

Унаслідок російської атаки постраждав будинок Остапчука та Горняк / Скриншот з інстаграму нотаріуса

Пізніше Христина Горняк зізналась, що зараз їй емоційно складно. Вона пояснила, що вклала у цей будинок не лише фінанси, але й "свою любов, свої ідеї, свої сили".

За словами Горняк, з перших днів вона слідкувала, як проходить будівництво. Христина вивчала системи опалення, розмовляла з дизайнерами, їздила у будівельні магазини.

Я в нього вклала все, про що могли б тільки мріяти нові власники. І я дуже хотіла б, щоб цей дім був наповнений теплом, любов'ю гарних людей,

– додала нотаріус.

Христина Горняк про будинок / Скриншот з інстаграму нотаріуса

Поділ будинку Остапчука і Горняк: головне