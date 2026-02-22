Про це нотаріус повідомила в інстаграмі. Будинок експодружжя розташований у котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.
Христина Горняк показала скриншот повідомлення в інстаграмі. Нотаріусу написали, що їхній з Володимиром Остапчуком будинок сильно постраждав унаслідок російської атаки.
Я не знаю, що сказати, окрім того, що країна-гній – п*дараси. Не має людини в нашій країні, кого не зачепила війна. Дійшла і моя черга. Єдине, що я можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людськими життями, які забирає війна,
– зазначила Горняк.
Нотаріус додала, що залишається лише прийняти наслідки, адже вона не може нічого змінити. Колишня дружина Остапчука також розповіла, що всі люди, які живуть у котеджному містечку, живі.
Будинок не бачила, але кажуть, постраждав сильно. Отже, ця історія мала мати таке завершення,
– підсумувала Христина.
Унаслідок російської атаки постраждав будинок Остапчука та Горняк / Скриншот з інстаграму нотаріуса
Пізніше Христина Горняк зізналась, що зараз їй емоційно складно. Вона пояснила, що вклала у цей будинок не лише фінанси, але й "свою любов, свої ідеї, свої сили".
За словами Горняк, з перших днів вона слідкувала, як проходить будівництво. Христина вивчала системи опалення, розмовляла з дизайнерами, їздила у будівельні магазини.
Я в нього вклала все, про що могли б тільки мріяти нові власники. І я дуже хотіла б, щоб цей дім був наповнений теплом, любов'ю гарних людей,
– додала нотаріус.
Христина Горняк про будинок / Скриншот з інстаграму нотаріуса
Поділ будинку Остапчука і Горняк: головне
Нагадаємо, що Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися у жовтні 2020 року. У шлюбі вони придбали будинок і розпочали там ремонт, проте у 2022 році подружжя розлучилося.
Поділ майна став причиною тривалого конфлікту між Володимиром і Христиною. Після трьох років суперечок вони домовилися продати будинок і поділити кошти.
"Будинок розділено згідно з договором про поділ спільного майна подружжя. Коли ми продамо будинок, згідно з цим договором, у кожного своя частина. У кожного по одній другій. Ми його цілим продаємо, а кошти ділимо навпіл", – пояснювала Горняк.
Наприкінці грудня 2025 року нинішня дружина Остапчука, Катерина, заявила, що Горняк не дає продати будинок. Обраниця Володимира пояснила, що Христина ставить занадто велику ціну за житло, а за меншу суму продавати його не готова.