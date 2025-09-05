Колишнє подружжя змогло дійти згоди без судових процесів, як розповіла Христина. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".

Так, у березні 2025 року Володимир Остапчук та його колишня дружина Христина Горняк нарешті розв'язали питання спільного будинку. За домовленістю, будинок буде продано, а кошти поділять навпіл – кожному дістанеться половина.

Будинок розділено згідно з договором про поділ спільного майна подружжя. Коли ми продамо будинок, згідно з цим договором, у кожного своя частина. У кожного по одній другій. Ми його цілим продаємо, а кошти ділимо навпіл,

– пояснила колишня дружина телеведучого.

Що відомо про стосунки Христини Горняк та Володимира Остапчука?