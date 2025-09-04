Також він розсекретив свої статки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.
Так, за словами Мирослава Михайловича, він отримує близько 24 тисяч гривень пенсії, а ще – стипендію почесного громадянина Києва та академічну стипендію у розмірі 4 600 гривень.
Я ще й професор, і академік. Стаж величезний, розумієте. Коли ведеш правильний спосіб життя, воно і залишається, і дітям часом допомагаєш,
– розповів хореограф.
Він додав, що за роки роботи зміг придбати собі Honda Accord, якій уже понад двадцять років і яка пройшла півтора мільйона кілометрів. "Я досі за кермом", – наголосив Вантух.
Також у нього є квартира та дача на шість соток.
Що відомо про кар'єру Мирослава Вантуха?
- Це видатний український хореограф і керівник Національного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.
- Кар'єру він розпочав як баяніст і керівник львівського колективу "Юність", а з 1980 року очолив головний танцювальний ансамбль країни.
- За роки роботи Вантух створив близько 50 хореографічних постановок, серед яких такі відомі номери, як "Гопак", "Карпати" та "Українське вітання". Більшість з них вважають візитівкою українського народного танцю.
- У 2003 році він ініціював створення Національної хореографічної спілки. Мирослав Вантух також викладав за кордоном, зокрема в США та Канаді.
- За свій внесок у розвиток культури України він отримав звання Героя України, звання Народного артиста України, нагороду Національна легенда України та багато інших відзнак, орденів та грамот.