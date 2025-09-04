Також він розсекретив свої статки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Так, за словами Мирослава Михайловича, він отримує близько 24 тисяч гривень пенсії, а ще – стипендію почесного громадянина Києва та академічну стипендію у розмірі 4 600 гривень.

Я ще й професор, і академік. Стаж величезний, розумієте. Коли ведеш правильний спосіб життя, воно і залишається, і дітям часом допомагаєш,

– розповів хореограф.

Він додав, що за роки роботи зміг придбати собі Honda Accord, якій уже понад двадцять років і яка пройшла півтора мільйона кілометрів. "Я досі за кермом", – наголосив Вантух.

Також у нього є квартира та дача на шість соток.

