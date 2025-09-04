Также он рассекретил свое состояние. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.
Вас также может заинтересовать Спрашивала о наших зарплатах, – известный хореограф вспомнил встречи с королевой Елизаветой II
Так, по словам Мирослава Михайловича, он получает около 24 тысяч гривен пенсии, а еще – стипендию почетного гражданина Киева и академическую стипендию в размере 4 600 гривен.
Я еще и профессор, и академик. Стаж огромный, понимаете. Когда ведешь правильный образ жизни, оно и остается, и детям порой помогаешь,
– рассказал хореограф.
Он добавил, что за годы работы смог приобрести себе Honda Accord, которой уже более двадцати лет и которая прошла полтора миллиона километров. "Я до сих пор за рулем", – отметил Вантух.
Также у него есть квартира и дача на шесть соток.
Интервью с Мирославом Вантухом: смотрите видео онлайн
К теме "Даже говорить стыдно": какой размер пенсии у украинских звезд: "Как это называется
Что известно о карьере Мирослава Вантуха?
- Это выдающийся украинский хореограф и руководитель Национального ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.
- Карьеру он начал как баянист и руководитель львовского коллектива "Юность", а с 1980 года возглавил главный танцевальный ансамбль страны.
- За годы работы Вантух создал около 50 хореографических постановок, среди которых такие известные номера, как "Гопак", "Карпаты" и "Украинское приветствие". Большинство из них считают визитной карточкой украинского народного танца.
- В 2003 году он инициировал создание Национального хореографического союза. Мирослав Вантух также преподавал за рубежом, в частности в США и Канаде.
- За свой вклад в развитие культуры Украины он получил звание Героя Украины, звание Народного артиста Украины, награду Национальная легенда Украины и много других орденов и грамот.