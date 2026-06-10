Про це співачка розповіла в програмі "Ранкова кава" на телеканалі ДІМ. Мало того, Олена Тополя навіть розсекретила, яку саме суму держава виплатила родині на відновлення пошкодженого житла.

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Так, за словами співачки, на ремонт довелося витратити набагато більше коштів, ніж відшкодувала держава.

Нам виплатили 209 тисяч гривень. На ремонт пішло близько двох мільйонів. Через програму "єВідновлення" відшкодовують гроші, якщо пошкоджені якісь фундаментальні речі: стіни, рами дверні, віконні рами й так далі. Ось це відшкодували,

– пояснила Олена Тополя.

Програма "Ранкова кава" з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Колишній чоловік артистки Тарас Тополя раніше зазначав, що кошти на ремонт вдалося зібрати завдяки допомозі друзів та близьких, частину витрат родина покрила зі своїх заощаджень.

Як постраждала квартира родини?

У ніч на 23 червня 2025 року російські військові завдали комбінованого удару по Києву. Одна з ракет влучила в житловий будинок, унаслідок чого було зруйновано частину п'ятиповерхівки. Цей будинок розташований навпроти оселі подружжя Тополь. На момент атаки у квартирі перебували Олена, її брат і племінник. На щастя, ніхто з них не постраждав.