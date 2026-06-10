Вона в інстаграмі показала, який зараз вигляд має її 63-річна мама та 21-річна донька.

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Родина Полякової зустрілася у Польщі. Мама співачки Світлана прилетіла з Англії, донька Марія – зі США, а сама Ольга – з Франції. Артистка не приховувала радості – обіймала та цілувала рідних.

Які красиві дівчата. Які прекрасні. Красотки,

– сказала вона і зробила спільне фото мами з внучкою.

Мама й старша донька Олі Полякової / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про маму та старшу доньку Олі Полякової?

Мама співачки, Світлана, понад 20 років жила в Росії. Вона була одружена з послом Росії в Уругваї, але у 2019 році чоловік помер від раку. Пізніше Світлана почала стосунки з іншим чоловіком із Росії. У травні 2022 року вона залишила країну-терористку та переїхала до Великої Британії.

Старша донька Олі Полякової, Марія, зараз живе у США. Вона навчається в музичному коледжі Берклі. Минулого року дівчина вийшла заміж за американця Едена Пассареллі та будує з ним сім'ю за кордоном.