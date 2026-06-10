У лютому танцівниця й акторка заручилася, а вже днями відсвяткувала весілля з коханим. Кадри зі свята знаменитість показала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Під час весілля артистка декілька разів змінила вбрання. Одна з її суконь була створена українським брендом YEDYNA. Інший образ вона доповнила білим вінком.

Пара обмінялася клятвами на узбережжі серед мальовничих краєвидів.

Наречений з'явився на церемонії у білій сорочці та ніжно-рожевому костюмі – в тон букета Марини з рожевих квітів.

Марина Мазепа на весіллі / Скриншот з відео

У декорі на весіллі простежувалися традиційні українські мотиви – зокрема, на книжечках з обітницями був вишитий орнамент, а ще під час церемонії пара обмінялася срібними кулонами у формі тризуба.

Мазепа зізналася, що на святкуванні її переповнювали емоції, і що досі звикає до нового статусу.

Не можу повірити, що можу називати його своїм чоловіком,

– написала під відео танцівниця.

Хто така Марина Мазепа?

Марина народилася в Конотопі Сумської області, вона почала танцювати у 4 роки.

У 15 років дівчина поїхала з дому, вступивши до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Вже у 18 Мазепа стала однією з п'яти фіналістів у талант-шоу "Танцюють всі!".

Після цього вона виступала на міжнародних майданчиках та фестивалях, потрапила в топ-3 "Франція має талант" і стала півфіналісткою "Америка має талант".

До того ж Марина працювала моделлю і розпочала акторську кар'єру – знімалася у проєктах Marvel і Warner Bros, зокрема в серіалі "Це все Аґата".

Українка живе у Лос-Анджелесі, проте іноді приїжджає до Києва. Так, торік вона взяла участь у передноворічному благодійному спецвипуску "Танців з зірками" з авторським номером Live ("Живи").