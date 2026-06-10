У лютому танцівниця й акторка заручилася, а вже днями відсвяткувала весілля з коханим. Кадри зі свята знаменитість показала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Під час весілля артистка декілька разів змінила вбрання. Одна з її суконь була створена українським брендом YEDYNA. Інший образ вона доповнила білим вінком.
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Наречений з'явився на церемонії у білій сорочці та ніжно-рожевому костюмі – в тон букета Марини з рожевих квітів.
Марина Мазепа на весіллі / Скриншот з відео
У декорі на весіллі простежувалися традиційні українські мотиви – зокрема, на книжечках з обітницями був вишитий орнамент, а ще під час церемонії пара обмінялася срібними кулонами у формі тризуба.
Мазепа зізналася, що на святкуванні її переповнювали емоції, і що досі звикає до нового статусу.
Не можу повірити, що можу називати його своїм чоловіком,
– написала під відео танцівниця.
Хто така Марина Мазепа?
Марина народилася в Конотопі Сумської області, вона почала танцювати у 4 роки.
У 15 років дівчина поїхала з дому, вступивши до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Вже у 18 Мазепа стала однією з п'яти фіналістів у талант-шоу "Танцюють всі!".
Після цього вона виступала на міжнародних майданчиках та фестивалях, потрапила в топ-3 "Франція має талант" і стала півфіналісткою "Америка має талант".
До того ж Марина працювала моделлю і розпочала акторську кар'єру – знімалася у проєктах Marvel і Warner Bros, зокрема в серіалі "Це все Аґата".
Українка живе у Лос-Анджелесі, проте іноді приїжджає до Києва. Так, торік вона взяла участь у передноворічному благодійному спецвипуску "Танців з зірками" з авторським номером Live ("Живи").