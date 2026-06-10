В феврале танцовщица и актриса обручилась, а уже на днях отпраздновала свадьбу с любимым. Кадры с праздника знаменитость показала на своей странице в инстаграме.

Интересно Имена Потапа и Насти Каменских убрали с "Аллеи звезд" в Киеве: рэпер с иронией отреагировал

Во время свадьбы артистка несколько раз сменила наряды. Одно из ее платьев было создано украинским брендом YEDYNA. Другой образ она дополнила белым венком.

Пара обменялась клятвами на побережье среди живописных пейзажей.

Жених появился на церемонии в белой рубашке и нежно-розовом костюме – в тон букета Марины из розовых цветов.

Марина Мазепа на свадьбе / Скриншот с видео

В декоре на свадьбе прослеживались традиционные украинские мотивы – в частности, на книжечках с обетами был вышитый орнамент, а еще во время церемонии пара обменялась серебряными кулонами в форме трезубца.

Мазепа призналась, что на праздновании ее переполняли эмоции, и что до сих пор привыкает к новому статусу.

Не могу поверить, что могу называть его своим мужем,

– написала под видео танцовщица.

Кто такая Марина Мазепа?

Марина родилась в Конотопе Сумской области, она начала танцевать в 4 года.

В 15 лет девушка уехала из дома, поступив в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Уже в 18 Мазепа стала одной из пяти финалистов в талант-шоу "Танцуют все!".

После этого она выступала на международных площадках и фестивалях, попала в топ-3 "Франция имеет талант" и стала полуфиналисткой "Америка имеет талант".

К тому же Марина работала моделью и начала актерскую карьеру – снималась в проектах Marvel и Warner Bros, в частности в сериале "Это все Агата".

Украинка живет в Лос-Анджелесе, однако иногда приезжает в Киев. Так, в прошлом году она приняла участие в предновогоднем благотворительном спецвыпуске "Танцев со звездами" с авторским номером Live ("Живи").