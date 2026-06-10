Недавно обнаружили, что звезды артистов демонтировали. Об этом рассказали в издании ТаблоID.

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На Аллее звезд больше не видно именных звезд Алексея Потапенко и Насти Каменских. От них остался лишь след в виде впадины на плитке.



Звезд Потапа и Насти Каменских нет на "Аллее славы" / Фото ТаблоID

Отметим, что Потап получил свою звезду 13 ноября 2013 года. Тогда исполнилось 20 лет с начала его карьеры на украинской сцене.

Зато звезду Насти Каменских открыли в 2020 году. Ее табличка была расположена рядом с табличкой Потапа.



Ранее их именные звезды были рядом / Фото с сайта "Гулливера"

Как отреагировал Потап?

Рэпер прокомментировал новость на своей странице в тредсе. Он выложил сообщение на русском языке, где сыронизировал относительно своей именной звезды.

А я только начал привыкать, что по мне ходят люди,

– написал Потап.

Также он предложил пользователям решить, каким артистам можно поставить звезды вместо него и Каменских. И предложил Кажанну, Шугара, Анну Тринчер и Brukylets.

Напомним, недавно Потап и Настя Каменских объявили о разводе. А уже через несколько недель на русском языке сообщили о возвращении на сцену их дуэта.