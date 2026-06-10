Нещодавно виявили, що зірки артистів демонтували. Про це розповіли у виданні ТаблоID.
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На Алеї зірок більше не видно іменних зірок Олексія Потапенка й Насті Каменських. Від них залишився лиш слід у вигляді западини на плитці.
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Зірок Потапа й Насті Каменських немає на "Алеї слави" / Фото ТаблоID
Зазначимо, що Потап отримав свою зірку 13 листопада 2013 року. Тоді виповнилось 20 років від початку його кар'єри на українській сцені.
Натомість зірку Насті Каменських відкрили у 2020 році. Її табличка була розташована поряд з табличкою Потапа.
Раніше їхні іменні зірки були поряд / Фото з сайту "Гулліверу"
Як відреагував Потап?
Репер прокоментував новину на своїй сторінці в тредсі. Він виклав допис російською мовою, де зіронізував щодо своєї іменної зірки.
А я тільки почав звикати, що по мені ходять люди,
– написав Потап.
Також він запропонував користувачам вирішити, яким артистам можна поставити зірки замість нього й Каменських. І запропонував Кажанну, Шугара, Анну Трінчер та Brukylets.
Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення. А вже через кілька тижнів російською мовою повідомили про повернення на сцену їхнього дуету.