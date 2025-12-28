Марина Мазепа – голлівудська акторка з українським корінням. Вона вийшла на сцену благодійного ефіру "Танців з зірками" з номером-перформансом, пише 24 Канал.
Зірка, яка підкорює Голлівуд, повернулась до України, коли дізналась про випуск "Танців з зірками". На сцені вона продемонструвала авторський номер під назвою Live ("Живи"). У цьому виступі Марина Мазепа показала кожну літеру слова. Акторка переконана: рух – це життя, а життя – це Україна.
За цим виступом довгий шлях підготовки, віри та хвилювань. Для мене це більше ніж танець. Це важливий крок і можливість говорити про мою країну на весь світ,
– поділилась Марина Мазепа.
Після завершення виступу акторка також зізналась, що особисто задонатить центру Superhumans 300 тисяч гривень.
Виступ Марини Мазепи на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
Чим відома Марина Мазепа?
- Марина Мазепа народилась у Конотопі. Це голлівудська акторка, акробатка, мисткиня руху. Вона була учасницею проєктів "Америка має талант" і "Франція має талант".
- Акторка співпрацювала з акторами Мелом Гібсоном, Робертом Даві та Коліном Вуделлом, коли знімалась для Marvel та Warner Brothers.
- Зараз Марина проживає у Лос-Анджелесі, але завжди підкреслює, що родом з України. Вона часто приїжджає до Києва, адже не забуває про батьківщину.