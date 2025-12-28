Вони представили пристрасну румбу, яка зачарувала як суддів, так і глядачів. Як пройшов виступ Русі та Павла – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Данілкіна та Сімакін на паркеті "Танців з зірками" створили справжнє чуттєве шоу. Напередодні виступу Руслана зізнавалася, що дуже хвилюється, але коли залунали перші акорди Earned It The Weeknd у виконанні співака Laud та оркестру, цього зовсім не було помітно.

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін / Фото з інстаграму ветеранки

Як зазначила суддя Катерина Кухар, під час цього виконання сексуальні флюїди заполонили танцювальний майданчик, а Наталія Могилевська зазначила, що вважає пару претендентами на перемогу.

Від журі Руслана Данілкіна та Павло Сімакін отримали максимальні 40 балів.

Бали від журі "Танців з зірками" для Руслани Данілкіної та Павла Сімакіна / Скриншот з ефіру

Що відомо про Руслану Данілкіної?