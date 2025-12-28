Танцювальний проєкт вийшов на екрани у неділю, 28 грудня. Про це пише 24 Канал.

Співачка TAYANNA відкрила благодійний спецефір з тематичною святковою піснею – All I Want for Christmas Is You.

Артистка постала у білосніжній сукні з елегантним напівпрозорим шаликом з блискітками на шиї.

Згодом на сцені до TAYANNA долучилися балерини – це учасниці балетного коледжу імені Тетяни Таякіної. Дівчата ефектно відкрили сцену спецвипуску.

Номер-відкриття "Танців з зірками": дивіться відео онлайн

Також під час номера-відкриття на паркеті з'явилися судді – Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, Катерина Кухар і Дмитро Монатік. Згодом на сцену вийшли й зірки-учасники разом зі своїми партнерами й партнерками.

Яка мета спецвипуску "Танців з зірками"?

Передноворічний випуск має благодійну ціль. Кошти, зібрані під час голосування за переможця, передадуть на збір на прицільну евакуацію поранених військових.