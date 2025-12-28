Танцевальный проект вышел на экраны в воскресенье, 28 декабря. Об этом пишет 24 Канал.

Певица TAYANNA открыла благотворительный спецефир с тематической праздничной песней – All I Want for Christmas Is You.

Артистка предстала в белоснежном платье с элегантным полупрозрачным шарфиком с блестками на шее.

Впоследствии на сцене к TAYANNA присоединились балерины – это участницы балетного колледжа имени Татьяны Таякиной. Девушки эффектно открыли сцену спецвыпуска.

Номер-открытие "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн

Также во время номера-открытия на паркете появились судьи – Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик. Впоследствии на сцену вышли и звезды-участники вместе со своими партнерами и партнершами.

Какова цель спецвыпуска "Танцев со звездами"?

Предновогодний выпуск имеет благотворительную цель. Средства, собранные во время голосования за победителя, передадут на сбор на прицельную эвакуацию раненых военных.