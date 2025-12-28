Они представили страстную румбу, которая очаровала как судей, так и зрителей. Как прошло выступление Руси и Павла – смотрите далее в материале 24 Канала.

Данилкина и Симакин на паркете "Танцев со звездами" создали настоящее чувственное шоу. Накануне выступления Руслана признавалась, что очень волнуется, но когда зазвучали первые аккорды Earned It The Weeknd в исполнении певца Laud и оркестра, этого совсем не было заметно.

Руслана Данилкина и Павел Симакин / Фото из инстаграма ветерана

Как отметила судья Екатерина Кухар, во время этого исполнения сексуальные флюиды заполонили танцевальную площадку, а Наталья Могилевская отметила, что считает пару претендентами на победу.

От жюри Руслана Данилкина и Павел Симакин получили максимальные 40 баллов.

Баллы от жюри "Танцев со звездами" для Русланы Данилкиной и Павла Симакина / Скриншот с эфира

Что известно о Руслане Данилкиной?