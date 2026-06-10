Она в инстаграме показала, как сейчас выглядит ее 63-летняя мама и 21-летняя дочь.

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Семья Поляковой встретилась в Польше. Мама певицы Светлана прилетела из Англии, дочь Мария – из США, а сама Ольга – из Франции. Артистка не скрывала радости – обнимала и целовала родных.

Какие красивые девушки. Какие прекрасные. Красавицы,

– сказала она и сделала совместное фото мамы с внучкой.

Мама и старшая дочь Оли Поляковой / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о маме и старшей дочери Оли Поляковой?

Мама певицы, Светлана, более 20 лет жила в России. Она была замужем за послом России в Уругвае, но в 2019 году муж умер от рака. Позже Светлана начала отношения с другим мужчиной из России. В мае 2022 года она покинула страну-террористку и переехала в Великобританию.

Старшая дочь Оли Поляковой, Мария, сейчас живет в США. Она учится в музыкальном колледже Беркли. В прошлом году девушка вышла замуж за американца Эдена Пассарелли и строит с ним семью за рубежом.