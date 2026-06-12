Теперь она получила выплату от государства на ремонт жилья и рассказала о своих планах относительно дома. Об этом Кристина написала в инстаграм-сторис.
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Как известно, Кристина Горняк владеет половиной права собственности на имущество. Их с бывшим мужем дом расположен в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки под Киевом.
Кристина в марте прибрала территорию дома после обстрела. Теперь она может начать восстанавливать все повреждения. Государство выплатило женщине 350 тысяч гривен на восстановление жилья.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Мне утвердили полную сумму, как единственному владельцу, который обратился по программе ("еВосстановление", – 24 Канал). Поэтому, надеюсь, скоро дом снова будет выглядеть красиво,
– написала Горняк.
И добавила, что будет делать ремонт постепенно: сначала займется окнами, затем крышей и другими повреждениями.
Кристина Горняк получила компенсацию от государства на восстановление дома после российского обстрела / Скриншоты из инстаграм-сторис
Кстати, накануне певица Елена Тополя также назвала сумму, которую государство выделило ей на восстановление квартиры после обстрела, произошедшего в июне прошлого года.
Как пострадал дом Остапчука и его бывшей жены?
В ночь на 22 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. В результате атаки пострадал дом, принадлежащий Владимиру Остапчуку и его бывшей жене Кристине Горняк.
Ударной волной и обломками был поврежден фасад здания, часть стен и окон. Также разрушениям подвергся двор: там образовались завалы из кирпича и бетона, разрушено ограждение и были видны следы от взрывной волны.
После восстановления недвижимость планируют продать. Такой договоренности Кристина Горняк с Владимиром Остапчуком достигли еще до повреждения дома.
- Напомним, в марте 2025 года бывшая супруги урегулировали имущественные вопросы после развода, заключив договор о разделе совместного имущества. Таким образом, после продажи дома вырученные средства должны быть распределены поровну. Стоимость недвижимости оценили в 190 тысяч долларов.
В то же время Кристина Горняк отметила, что в настоящее время не поддерживает связь с бывшим мужем. Владимир Остапчук с новой женой и сыном эмигрировал в Канаду.