Теперь она получила выплату от государства на ремонт жилья и рассказала о своих планах относительно дома. Об этом Кристина написала в инстаграм-сторис.

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Как известно, Кристина Горняк владеет половиной права собственности на имущество. Их с бывшим мужем дом расположен в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки под Киевом.

Кристина в марте прибрала территорию дома после обстрела. Теперь она может начать восстанавливать все повреждения. Государство выплатило женщине 350 тысяч гривен на восстановление жилья.

Мне утвердили полную сумму, как единственному владельцу, который обратился по программе ("еВосстановление", – 24 Канал). Поэтому, надеюсь, скоро дом снова будет выглядеть красиво,

– написала Горняк.

И добавила, что будет делать ремонт постепенно: сначала займется окнами, затем крышей и другими повреждениями.

Кристина Горняк получила компенсацию от государства на восстановление дома после российского обстрела / Скриншоты из инстаграм-сторис

Кстати, накануне певица Елена Тополя также назвала сумму, которую государство выделило ей на восстановление квартиры после обстрела, произошедшего в июне прошлого года.

Как пострадал дом Остапчука и его бывшей жены?

В ночь на 22 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. В результате атаки пострадал дом, принадлежащий Владимиру Остапчуку и его бывшей жене Кристине Горняк.

Ударной волной и обломками был поврежден фасад здания, часть стен и окон. Также разрушениям подвергся двор: там образовались завалы из кирпича и бетона, разрушено ограждение и были видны следы от взрывной волны.

После восстановления недвижимость планируют продать. Такой договоренности Кристина Горняк с Владимиром Остапчуком достигли еще до повреждения дома.

Напомним, в марте 2025 года бывшая супруги урегулировали имущественные вопросы после развода, заключив договор о разделе совместного имущества. Таким образом, после продажи дома вырученные средства должны быть распределены поровну. Стоимость недвижимости оценили в 190 тысяч долларов.

В то же время Кристина Горняк отметила, что в настоящее время не поддерживает связь с бывшим мужем. Владимир Остапчук с новой женой и сыном эмигрировал в Канаду.