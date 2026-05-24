Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ГНС Леся Карнаух.

Какие последствия после российского удара?

В здании Главного управления ГНС из-за российских ударов поврежден фасад, а также в большинстве помещений нет окон.

Последствия после атаки России / Фото Леси Карнаух

Сейчас уже ликвидируем последствия. Убираем поврежденные помещения и делаем все, чтобы как можно скорее восстановить работу и предоставлять услуги плательщикам,

– заявила Карнаух.

Она сообщила, что к счастью, никто из персонала не пострадал и поблагодарила столичных налоговиков и работников ГНС за сплоченность.

Что еще известно об атаке России по Киеву в ночь на 24 мая?

Во время атаки оккупанты нанесли удар по жилому комплексу в Киеве, где проживал посол Албании. Правительство Албании решительно осудило жестокую атаку России, а министр Ферит Годжа отметил, что такие удары являются полным пренебрежением человеческих жизней и базового достоинства.

В Киеве в результате вражеской атаки разрушениям подвергся Национальный музей "Чернобыль". В здании возник пожар, а все вещи внутри или сгорели, или залиты водой.

Вблизи станции метро "Лукьяновская" из-за российской атаки загорелся торговый центр "Квадрат". К сожалению, здание полностью выгорело, огонь до сих пор укрощают спасатели, на месте много дыма. Также известно, что выгорел Лукьяновский рынок, расположенный неподалеку