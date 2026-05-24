Об этом сообщил министр по делам Европы и иностранных дел Албании Ферит Годжа.

Смотрите также Били по всем районам Киева: в КГВА сообщили о последствиях ужасной атаки

Как в Албании отреагировали на атаку России по Украине?

Правительство Албании решительно осудило жестокую атаку России. Годжа отметил, что такие удары являются полным пренебрежением человеческих жизней и базового достоинства.

Во время атаки оккупанты нанесли удар по жилому комплексу в Киеве, где проживал посол Албании. Министр написал, что это недопустимо, а такие действия поставили под угрозу жизнь дипломата.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Россия не побеждает. Она только убивает, разрушает и вызывает массовые страдания. Мы повторяем наш призыв к Москве немедленно прекратить эти атаки и остановить войну против Украины,

– подчеркнул Годжа.

Министр заявил, что Албания и в дальнейшем будет поддерживать Украину и твердо стоять на стороне Киева. Он отметил, что виновники в этих атаках должны быть привлечены к ответственности. Также Албания вызвала посла России для объяснения.

Что известно об атаке России на Украину в ночь на 24 мая?

Оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Враг масштабно атаковал Киев дронами и ракетами. В столице пока 69 человек пострадали, а также 2 погибли.

Стоит заметить, что под обстрелом оказались, в частности, Шевченковский, Оболонский, Подольский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы города. Лукьяновский рынок выгорел после ночных "прилетов" по Киеву. Пострадали также McDonald's, который расположен рядом, и ТЦ "Квадрат".

В ВС ВСУ доложили, что Россия запустила по Украине 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силы ПВО смогли уничтожить 604 цели.