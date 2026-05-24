Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире 24 Канала рассказала, что эта атака стала одной из самых массированных для Киева за последнее время. Больше всего разрушений зафиксировали в Шевченковском районе, но помощь пострадавшим уже развернута и на других локациях города.

Смотрите также Много разрушений на Киевщине: от атаки пострадали все районы области, есть погибшие и раненые

Последствия атаки в Киеве 24 мая

Этой ночью удар пришелся по всему городу. Повреждения зафиксировали более чем на полсотни локаций, а под обстрел попали не только жилые дома, но и торговые центры, учебные заведения, рынок, административные здания, подразделения ГСЧС и полиции, а также Национальный музей Чернобыля.

Россия ударила ракетами и беспилотниками по всем районам столицы. В общем повреждено более полусотни локаций,

– отметила пресс-секретарь КГВА.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По перечню объектов, пострадавших, видно, что враг снова бил именно по гражданской инфраструктуре и густонаселенной застройке.

Важно! Ночью 24 мая 2026 года Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Владимир Зеленский заявил, что оккупанты выпустили 90 ракет различных типов, в частности 36 баллистических, а также 600 дронов, и больше всего попаданий зафиксировали в Киеве.



По словам президента, во время этой атаки Россия направила 3 ракеты по объекту водоснабжения, сожгла рынок, повредила десятки жилых домов и несколько школ. Также он сказал, что Россия запустила "Орешник" по Белой Церкви.

Больше всего разрушений зафиксировали в Шевченковском районе, хотя серьезные последствия этой атаки есть во всех районах Киева.

К сожалению, этот ночной удар унес жизни двух граждан. Также сейчас зафиксировано около 62 пострадавших, более трех десятков из них находятся в медицинских учреждениях, среди госпитализированных – двое детей,

– сообщила она.

На местах продолжают работать спасатели и коммунальные службы. К ликвидации последствий привлекли инженерную, роботизированную и беспилотную технику, но на части локаций работа остается опасной, потому что поврежденные конструкции могут обваливаться снова.

Где пострадавшие могут получить помощь

В районах, где из-за атаки больше всего пострадали люди и жилье, уже развернули гуманитарные штабы. Их открывают районные государственные администрации, а на местах работают социальные работники, психологи и медики. Туда можно обратиться не только за первой помощью после обстрела.

Людям помогают подать заявления о повреждении имущества, получить правовую консультацию и оформить различные виды материальной поддержки.

На локациях, где есть большое количество пострадавших среди гражданского населения, развернуты гуманитарные штабы по помощи пострадавшим в результате атаки,

– сообщила пресс-секретарь КГВА.

Отдельно в этих штабах объясняют, на какие именно выплаты могут рассчитывать киевляне после удара. Речь идет, частности, о помощи по программе "Забота. Навстречу киевлянам", поддержке от Киевсовета, а также одноразовые выплаты для пострадавших.

Люди могут обращаться за медицинской помощью, правовой помощью, а также с заявлениями о повреждении их имущества или жилья,

– отметила она.

Для тех, чье жилье стало непригодным для проживания, предусмотрен отдельный механизм поддержки. Такие киевляне могут оформить единовременную выплату 14 тысяч гривен на отселение, а также ежемесячную компенсацию аренды жилья до 20 тысяч гривен, пока помещение не восстановят или не предложат другой вариант проживания.

Что известно о массированном ударе России 24 мая?

В Киеве в результате удара погибли по меньшей мере 2 человека, а количество пострадавших утром достигло 56. Взрывы ночью раздавались также в направлении Староконстантинова, в Черкассах, Кропивницком и в Киевской области.

На Киевщине во время ночной атаки погибли 2 мужчин в Бучанском и Обуховском районах, еще 9 человек пострадали, среди них младенец. Повреждения и пожары зафиксировали в Белой Церкви, Вышгороде, Борисполе, Горенке, Вишневом, Белогородке, Крюковщине, Пуховке и нескольких селах Фастовского района.

Ночью 24 мая Воздушные силы подтвердили пуск 1 баллистической ракеты средней дальности из района полигона "Капустин Яр" в Астраханской области по Белой Церкви. В то же время в Киевской областной прокуратуре отметили, что точно установить тип ракеты, которой ударили по Киевской области, на тот момент еще не удалось.