Причиною сварки стало з'ясування пріоритету руху на дорозі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Що відомо про ДТП, яка переросла у стрілянину?

За даними поліції, подія сталася в Оболонському районі столиці. Після повідомлення про стрілянину правоохоронці оголосили спецоперацію та почали пошуки нападника. Оперативники встановили, що до інциденту причетний житель Києва.

Після пострілів він утік з місця події та переховувався на дачі в Київській області. Під час сварки чоловік дістав пістолет і тричі вистрілив у бік 41-річного водія. Одна з куль поранила потерпілого в живіт, його госпіталізували.

Згодом правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його. У спецоперації брали участь слідчі та бійці КОРД. Під час обшуку у чоловіка вилучили пістолет. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за хуліганство із застосуванням зброї. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Інші випадки стрілянини в Україні

У Харкові чоловік відкрив стрілянину біля під'їзду багатоповерхівки в Індустріальному районі. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря. Правоохоронці затримали озброєного порушника, який, імовірно, самовільно залишив військову частину. На щастя, ніхто не постраждав.

У Деснянському районі Києва місцевий житель під час конфлікту зробив два постріли та після цього зачинився у квартирі. Поліція затримала чоловіка, потерпілих унаслідок інциденту немає. Подію кваліфікують як хуліганство, триває розслідування.

Ще один інцидент стався в Києві, де жінка відкрила стрілянину по чоловіку після зауваження щодо гучної поведінки. Потерпілий отримав поранення, йому надали медичну допомогу. Підозрювану затримали, у неї вилучили пістолет і набої, їй загрожує до семи років позбавлення волі.