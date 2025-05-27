Про це розповідає 24 Канал. Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, не підлягають обов’язковій мобілізації.

Читайте також Як отримати військово-обліковий документ: юрист дав пояснення

В Україні пояснили, чи можуть мобілізувати іноземців

Вони мають можливість добровільно приєднатися до лав ЗСУ – після підписання відповідного контракту.

За законом, мобілізації підлягають лише громадяни України. Тому іноземці не можуть бути призвані на службу примусово. Водночас багато з них вже воюють на боці України – за власним бажанням.

Після підписання контракту такі військовослужбовці отримують статус законних тимчасових резидентів в Україні на час проходження служби. Ця інформація фіксується у військовому квитку.

Тож мобілізація для іноземців – добровільна, але участь у захисті України для них цілком відкрита.

До слова, громадяни України з подвійним громадянством, включаючи російське, підлягають мобілізації.

Особа з українсько-російським громадянством може бути піддана поглибленій перевірці на можливі зв’язки з Росією.