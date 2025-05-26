Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення старшого юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайла Лобунько.

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Як оформити документ

У 2025 році в Україні є два основних способи для отримання військово-облікового документа – звернення до ТЦК та СП або дистанційне оформлення через застосунок Резерв+. В обох варіантах є кілька етапів.

Оформлення через ТЦК та СП:

підготовка документів (паспорт, ідентифікаційний код, фотографії 3х4). Якщо особа не стояла на обліку, можуть попросити пройти медичну комісію чи принести довідку про здоров'я;

візит до ТЦК (особа пише заяву, співробітники перевіряють дані, уточнюють деталі, приймають документи);

очікування (процес триває до 30 днів, проте в умовах воєнного стану можливі затримки);

результат (особа, якщо все гаразд, отримує військово-обліковий документ).

Оформлення через Резерв+

завантаження застосунку (встановіть Резерв+ із Google Play чи App Store, для входу потрібен BankID або доступ через Дію);

заповнення даних (вкажіть адресу проживання, сімейний стан, стан здоров'я). Якщо раніше дані не оновлювали, система може попросити надати скан паспорта чи коду;

отримання витягу (перевірка зазвичай триває до 7 робочих днів, після чого з'являється електронний військово-обліковий документ із QR-кодом).

Нагадаємо, в Україні з 2025 року посилили правила ведення військового обліку і це пов’язано з оновленням мобілізаційного підходу держави в умовах воєнного стану. Подробиці стосовно цього читайте за посиланням.