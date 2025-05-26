Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение старшего юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаила Лобунько.

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Как оформить документ

В 2025 году в Украине есть два основных способа для получения военно-учетного документа – обращение в ТЦК и СП или дистанционное оформление через приложение Резерв+. В обоих вариантах есть несколько этапов.

Оформление через ТЦК и СП:

подготовка документов (паспорт, идентификационный код, фотографии 3х4). Если лицо не стояло на учете, могут попросить пройти медицинскую комиссию или принести справку о здоровье;

визит в ТЦК (лицо пишет заявление, сотрудники проверяют данные, уточняют детали, принимают документы);

ожидание (процесс длится до 30 дней, однако в условиях военного положения возможны задержки);

результат (лицо, если все в порядке, получает военно-учетный документ).

Оформление через Резерв+

загрузка приложения (установите Резерв+ с Google Play или App Store, для входа нужен BankID или доступ через Дію);

заполнение данных (укажите адрес проживания, семейное положение, состояние здоровья). Если ранее данные не обновляли, система может попросить предоставить скан паспорта или кода;

получение выписки (проверка обычно длится до 7 рабочих дней, после чего появляется электронный военно-учетный документ с QR-кодом).

Напомним, в Украине с 2025 года ужесточили правила ведения воинского учета и это связано с обновлением мобилизационного подхода государства в условиях военного положения. Подробности относительно этого читайте по ссылке.