Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине с 2025 года ужесточили правила ведения воинского учета, и это связано с обновлением мобилизационного подхода государства в условиях военного положения.

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Как не нарушить правила воинского учета

Военный учет – это не просто формальная регистрация, а системная деятельность, которая позволяет фиксировать имеющийся мобилизационный ресурс страны и обеспечивать его эффективное использование в случае необходимости.

Отныне актуализация персональных данных, своевременное прибытие в ТЦК, предоставление документов и соблюдение установленных сроков – не рекомендация, а обязанность.

На учет обязаны становиться мужчины в возрасте от 16 лет и до предельного возраста запаса, резервисты, а также женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Кроме того, по желанию это могут сделать и женщины других профессий, предусмотренных перечнем Министерства обороны.

Среди основных требований – обязательная регистрация по месту жительства или работы, обязанность сообщать об изменении персональных данных в течение 7 дней, а также своевременная явка в ТЦК после получения повестки. В случае переезда, гражданин должен явиться в новый военкомат в течение недели, имея при себе паспорт и военный билет.

Особое внимание уделяют тем, кто находится за рубежом. Если человек был снят с воинского учета в связи с выездом из страны на срок более трех месяцев, он обязан стать на учет в течение 30 дней после вступления в силу правительственного постановления №563 от 16 мая 2024 года.

В Министерстве обороны подчеркивают: нарушение установленных правил может иметь серьезные последствия. В приложении Резерв+ может появиться отметка "Нарушение правил воинского учета". Это означает, что ТЦК уже подал заявление в полицию о розыске гражданина, и его могут административно задержать для доставки в военкомат. Причиной может быть, в частности, неявка по вызову или несвоевременное обновление данных.

Впрочем, иногда система может работать со сбоем и в таком случае в ведомстве советуют сначала перезапустить приложение, а если отметка не исчезает – обратиться в ТЦК для уточнения информации.

Важно также ежегодно до 1 октября подавать документы, подтверждающие право на отсрочку, а также проходить сверку персональных данных с данными в учетных системах не реже одного раза в пять лет.

Фактически, воинский учет – это элемент личной ответственности каждого гражданина в деле обороны страны. Его игнорирование – не только административное нарушение, но и вопрос государственной безопасности.