Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Обновления по мобилизации для людей с инвалидностью

Ранее оформить онлайн-бронирование могли только люди, имеющие актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности. Благодаря обмену информацией с Пенсионным фондом Украины, а теперь – и с Минсоцполитики, этот спектр расширили.

Поэтому, люди с инвалидностью могут авторизоваться в Резерв+ и за несколько шагов оформить отсрочку от мобилизации.

Для этого нужно в приложении выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем категорию "Человек с инвалидностью". После оформления такого запроса лицо получит уведомление с результатом.

Добавим, что если человек с инвалидностью ранее получал любой вид социальной поддержки, его данные должны содержаться в Единой информационной системе социальной сферы. Проверить их наличие можно в личном кабинете на Социальном портале Минсоцполитики.

Если инвалидность была установлена после 1 января 2025 года на основании решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, заменившей МСЭК, стоит проверить корректность данных. Если информация об инвалидности не внесена в систему, но человек имеет документ, выданный МСЭК, то он может

воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью , подать заявление на первичную регистрацию, добавив скан-копию выписки из акта осмотра или другого документа, выданного МСЭК;

обратиться в ближайшее структурное подразделение социальной защиты населения и предъявить оригинал выписки из акта осмотра или другого документа, выданного МСЭК, подтверждающего установление инвалидности.

Также заявку на первичную регистрацию могут подать граждане, которые ранее не получали социальной поддержки.