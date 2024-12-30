Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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В 2025 году МСЭК не будет существовать

Так с 1 января 2025 года работу медико-социальной экспертной комиссии будут выполнять созданные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах. Медики будут проводить оценку функционирования человека, учитывая критерии международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Ликвидация МСЭК позволит предотвратить коррупцию. До того, как пациент попадет на осмотр, ни он, ни комиссия не будет знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос.

В Минздраве отметили, что экспертные команды будут проводить оценку функционирования личности в электронной системе. Такой обзор будет оценивать реальные потребности человека.

Следует отметить, что ранее установленные статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей остаются без изменений.

Однако, с нового года оценивания повседневного функционирования должны пройти мужчины призывного возраста, имеющие инвалидность ІІ или ІІІ группы.

Также Владимир Зеленский ранее подписал решение СНБО, согласно которому в Украине создадут специальные рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.