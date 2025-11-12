Як отримати статус УБД

Отримати статус учасника бойових дій можна двома способами, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Отримати статус учасника бойових дій можна двома шляхами. Перший – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов’язані внести відповідні відомості упродовж п’яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий – шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів,

– пояснив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Які документи необхідні для самостійної звернення

заява за встановленою формою

дві фотокартки 3×4 на матовому папері

документи, що підтверджують участь у бойових діях.

Після цього заяву треба відправити поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина. Рішення ухвалюють впродовж одного місяця.

Зверніть увагу! При автоматичній подачі через Єдиний державний реєстр ветеранів війни рішення ухвалюється в режимі реального часу.

З якої причини можуть відмовити в отриманні статусу УБД

відсутність правових підстав або необхідних документів

подання неправдивої інформації

наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час бойових дій.

Можна оскаржити рішення у судовому порядку. Після цього, усунувши причини відмови, треба знову подати заяву.

Інші випадки отримання статусу УБД