Ветерани війни мають право на виплати та пільги. Про це пише 24 Канал з посиланням на фахівчиню Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олену Воронкову, яку цитує УНІАН.

Чим відрізняється статус УБД, учасника війни та особи з інвалідністю внаслідок війни?

Військові, які були чи перебувають на фронті, захищаючи Україну, мають право оформити статус учасника бойових дій. У такому випадку держава надає їм додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.

Щоб отримати статус УБД, військовий має надати довідка форми 6 про безпосередню участь у бойових діях. Військовий повинен провести на передовій не менше 30 днів та отримувати відповідні бойові розпорядження, затверджені в наказах. Тоді після повернення із зони бойових дій саме ця довідка буде підставою подачі заяви на отримання статусу УБД.

Додатково адвокатка зазначила, що якщо людина отримала поранення чи травмування у зоні бойових дій, то статус УБД їй надається незалежно від того, скільки днів вона перебувала на війні.

Статус учасника війни називають громадян, які служили в армії чи в правоохоронних органах колишньої Радянського Союзу або ж служили в арміях союзників СРСР під час Другої світової війни. Також цей статус надають колишнім курсантам, які вчилися у 1939 – 1945 роках у військових училищах, школах чи проходили курси. Загалом, це всі учасники Другої світовій та люди, які народилися до 31 грудня 1932 року включно.

Адвокатка також зазначила, що статусу "ветерана бойових дій" не існує.

Як отримати статус ветерана війни?

Людина, яка пройшла чи проходить бойові дії, може звернутися до Управління соціального захисту населення з документами, які підтверджують особу, й документами, що підтверджують підстави для отримання статусу.

Надання статусу УБД військовий може запросити у своїй частині, яка подасть документи для оформлення. Або ж із довідкою 6 громадянин може прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Скільки днів відпустки може отримати військовий?