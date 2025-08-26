Його визначає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.
Кого не можуть мобілізувати у вересні 2025 року?
Умови відстрочки від призову на військову службу передбачає Стаття 23. Зокрема, не підлягають мобілізації такі категорії:
- особи з інвалідністю будь-якої групи;
- громадяни, визнані непридатними за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії на термін 6 – 12 місяців (з наступним проходженням ВЛК);
- батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;
- опікуни чи піклувальники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
- особи, у яких є дитина з інвалідністю до 18 років;
- особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- ті, у кого батьки чи дружина мають інвалідність І або II групи;
До слова, у застосунку Резерв+ з'явилася нова відстрочка для подружжя, в якому один з партнерів має інвалідність І або II групи. Для її отримання необхідно мати інформацію про інвалідність в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або Пенсійному фонді України та запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.
- родичі загиблих військовослужбовців;
- студенти денної чи дуальної форми навчання у вишах (за умови здобуття вищого рівня освіти);
- працівники критично важливих галузей економіки, які мають бронювання;
- призовники віком 18–25 років, які не належать до військовозобов’язаних;
- колишні полонені;
- інші категорії, передбачені чинним законодавством.
Як змінилася мобілізація?
- З 1 вересня службовці ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів і вручення повісток.
- Оновлено порядок вручення повісток – постанова Кабміну від 31 липня дозволила робити це ширшому колу осіб: виконавчим органам, представникам структурних підрозділів адміністрацій, органам місцевого самоврядування, підприємствам, а також представникам розвідки або СБУ.
- Тепер у строк 30 днів після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику ТЦК вносять дані до реєстру "Оберіг" щодо зняття з військового обліку призовників і взяття на облік військовозобов'язаних.