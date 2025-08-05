Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що відомо про нову відстрочку в Резерв+?

В оновленій версії застосунку Резерв+ з’явилася нова категорія для відстрочки від мобілізації. Її може отримати подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Що необхідно для отримання цієї відстрочки:

інформація про інвалідність має бути внесена до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери або відповідної інформаційної системи Пенсійного фонду України;

наявність запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Для оформлення відстрочки потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку, обрати пункт "Подати запит на відстрочку" та вказати відповідну категорію. Після розгляду користувач отримає сповіщення з результатом.

Нагадаємо, нещодавно в Резерв+ також запустили бета-тестування нової функції, яка дозволяє сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн. Користувачі, які мають такий штраф, можуть долучитися до тестування.