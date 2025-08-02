Що робити у таких випадках, пояснила адвокатка Наталя Опольська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин".

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Що робити, якщо відрізняються дані в ТЦК і Резерв+?

Адвокатка пояснила, що ключова причина розбіжності в даних – відсутність автоматичного обміну між ВЛК і реєстрами військового обліку.

Навіть якщо людину визнали непридатною до військової служби, ці дані можуть залишатися не внесеними до реєстру "Оберіг". Відповідно у Резерв+ інформація про непридатність не відображається.

Наталя Опольська зазначила, що відповідальність за внесення відомостей до "Оберегу" відповідають працівники ТЦК та СП. Військовозобов'язаний самостійно не може змінити дані в реєстрі щодо ВЛК. Однак має право просити про оновлення або внесення.

Для того щоб усунути розбіжності між даними в паперовому та електронному ВОД раджу подати відповідне клопотання про внесення відомостей до ТЦК та СП Укрпоштою або особисто,

– сказала адвокатка.

Додала, що працівники ТЦК зобов'язані розглянути звернення його розглянути й узгодити відомості з паперовим документом.

Опольська також відповіла, які документи необхідно додати до заяви. Зазначила, що їх перелік залежить від ситуації.

Так, якщо особа проходила ВЛК раніше й була визнана непридатною, про що є відмітка у паперовому військово-обліковому документі, то до заяви треба додати копію постанови ВЛК про непридатність, копію паперового військово-облікового документа з відміткою та витяг Резерв+, у якому відсутні відомості про виключення з військового обліку.

Якщо ж особа нещодавно пройшла ВЛК й була визнана непридатною, однак у Резерв+ не внесено відомості, то треба додати до заяви витяг з застосунку, копію свідоцтва про хворобу, чи непридатність до служби.