Что делать в таких случаях, объяснила адвокат Наталья Опольская. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

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Что делать, если отличаются данные в ТЦК и Резерв+?

Адвокат объяснила, что ключевая причина расхождения в данных – отсутствие автоматического обмена между ВВК и реестрами воинского учета.

Даже если человека признали непригодным к военной службе, эти данные могут оставаться не внесенными в реестр "Оберіг". Соответственно в Резерв+ информация о непригодности не отображается.

Наталья Опольская отметила, что ответственность за внесение сведений в "Оберег" отвечают работники ТЦК и СП. Военнообязанный самостоятельно не может изменить данные в реестре по ВЛК. Однако имеет право просить об обновлении или внесении.

Для того чтобы устранить разногласия между данными в бумажном и электронном ВОД советую подать соответствующее ходатайство о внесении сведений в ТЦК и СП Укрпочтой или лично,

– сказала адвокат.

Добавила, что работники ТЦК обязаны рассмотреть обращение его рассмотреть и согласовать сведения с бумажным документом.

Опольская также ответила, какие документы необходимо приложить к заявлению. Отметила, что их перечень зависит от ситуации.

Так, если лицо проходило ВВК ранее и было признано непригодным, о чем есть отметка в бумажном военно-учетном документе, то к заявлению надо приложить копию постановления ВВК о непригодности, копию бумажного военно-учетного документа с отметкой и выписку Резерв+, в котором отсутствуют сведения об исключении из воинского учета.

Если же лицо недавно прошло ВВК и было признано непригодным, однако в Резерв+ не внесены сведения, то надо приложить к заявлению выписку из приложения, копию свидетельства о болезни, или непригодности к службе.