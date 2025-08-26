Его определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Кого не могут мобилизовать в сентябре 2025 года?

Условия отсрочки от призыва на военную службу предусматривает Статья 23. В частности, не подлежат мобилизации следующие категории:

лица с инвалидностью любой группы;

граждане, признаны непригодными по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии на срок 6 – 12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет;

лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

те, у кого родители или жена имеют инвалидность I или II группы;

К слову, в приложении Резерв+ появилась новая отсрочка для супругов, в котором один из партнеров имеет инвалидность I или II группы. Для ее получения необходимо иметь информацию об инвалидности в Единой информационной системе социальной сферы или Пенсионном фонде Украины и запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

родственники погибших военнослужащих;

студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах (при условии получения высшего уровня образования);

работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;

призывники в возрасте 18–25 лет, которые не относятся к военнообязанным;

бывшие пленные;

другие категории, предусмотренные действующим законодательством.

Как изменилась мобилизация?