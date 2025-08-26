Его определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробнее читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также "Я была в пехоте 2 года и не умерла": интервью военной о страхе мобилизации и изменениях в армии
Кого не могут мобилизовать в сентябре 2025 года?
Условия отсрочки от призыва на военную службу предусматривает Статья 23. В частности, не подлежат мобилизации следующие категории:
- лица с инвалидностью любой группы;
- граждане, признаны непригодными по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии на срок 6 – 12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);
- родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- те, у кого родители или жена имеют инвалидность I или II группы;
К слову, в приложении Резерв+ появилась новая отсрочка для супругов, в котором один из партнеров имеет инвалидность I или II группы. Для ее получения необходимо иметь информацию об инвалидности в Единой информационной системе социальной сферы или Пенсионном фонде Украины и запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
- родственники погибших военнослужащих;
- студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах (при условии получения высшего уровня образования);
- работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;
- призывники в возрасте 18–25 лет, которые не относятся к военнообязанным;
- бывшие пленные;
- другие категории, предусмотренные действующим законодательством.
Как изменилась мобилизация?
- С 1 сентября служащие ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов и вручения повесток.
- Обновлен порядок вручения повесток – постановление Кабмина от 31 июля позволило делать это более широкому кругу лиц: исполнительным органам, представителям структурных подразделений администраций, органам местного самоуправления, предприятиям, а также представителям разведки или СБУ.
- Теперь в срок 30 дней после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова ТЦК вносят данные в реестр "Оберег" о снятии с воинского учета призывников и постановке на учет военнообязанных.