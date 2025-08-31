Решта 15 днів надаються залежно від можливостей підрозділу, передає 24 Канал.

Які ще зміни у наданні відпусток захисникам?

Серед інших змін, передбачених законом:

додаткові 14 днів для учасників бойових дій; Ця норма повертається вперше після скасування на час воєнного стану.

Ця норма повертається вперше після скасування на час воєнного стану. відпустки для складання іспитів; Їх отримають контрактники віком 18–24 років без вищої освіти, які навчаються.

Раніше військових могли не відпускати у відпустки, а потім компенсувати їх грошима. Тепер, згідно з новим законом, захисник гарантовано отримує відпустку на щонайменше 15 днів. Це безумовна частина, яка не має розбиватися на 5 чи 7 днів.

Умовно, тепер у військових на рік має бути дві відпустки: два рази по 15 днів або один раз – 30 днів.

Зауважимо, що право на гарантовані 15 днів мають захисники, які відслужили 6 місяців.

Якщо військовий прослужив, скажімо, весь 2025 рік і досі служить, і хоче піти на 45 днів. То він має право за 2025 рік на 30 днів, за 2026 – ще 15. Протягом січня складається цей графік відпусток і на кінець січня він має бути затверджений і доведений до особового складу,

– пояснила адвокатка Тетяна Лебєдєва у коментарі для "РБК-Україна"

Що відомо про відпустки для військових?