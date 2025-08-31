Решта 15 днів надаються залежно від можливостей підрозділу, передає 24 Канал.
Які ще зміни у наданні відпусток захисникам?
Серед інших змін, передбачених законом:
- додаткові 14 днів для учасників бойових дій; Ця норма повертається вперше після скасування на час воєнного стану.
- відпустки для складання іспитів; Їх отримають контрактники віком 18–24 років без вищої освіти, які навчаються.
Раніше військових могли не відпускати у відпустки, а потім компенсувати їх грошима. Тепер, згідно з новим законом, захисник гарантовано отримує відпустку на щонайменше 15 днів. Це безумовна частина, яка не має розбиватися на 5 чи 7 днів.
Умовно, тепер у військових на рік має бути дві відпустки: два рази по 15 днів або один раз – 30 днів.
Зауважимо, що право на гарантовані 15 днів мають захисники, які відслужили 6 місяців.
Якщо військовий прослужив, скажімо, весь 2025 рік і досі служить, і хоче піти на 45 днів. То він має право за 2025 рік на 30 днів, за 2026 – ще 15. Протягом січня складається цей графік відпусток і на кінець січня він має бути затверджений і доведений до особового складу,
– пояснила адвокатка Тетяна Лебєдєва у коментарі для "РБК-Україна"
Що відомо про відпустки для військових?
Зеленський підписав закон, який передбачає грошову компенсацію військовим за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.
Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон у відпустку під час воєнного стану за умови отримання дозволу від командира частини.
Для виїзду потрібен рапорт, військові документи, відпускний квиток та чинний закордонний паспорт.
Уряд планує надати військовим після звільнення з полону право на 90-денну відпустку та щомісячну виплату в розмірі 50 000 гривень.