Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Павла Палісу.
Що відомо про гарантовані відпустки для військових?
Закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.
Сьогодні президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі,
– інформує Павло Паліса.
Що передбачає закон про гарантовані відпустки для військових, підписаний Зеленським 21 серпня:
- Учасники бойових дій матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану.
- Контрактники 18 – 24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.
31 липня Зеленський оголосив про цю новацію.
"Погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових", – повідомляв він тоді.
А Павло Паліса роз'яснив щодо кількості днів.
Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта – залежно від можливостей у підрозділі,
– акцентував він.