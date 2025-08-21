Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Павла Палісу.

Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні

Що відомо про гарантовані відпустки для військових?

Закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.

Сьогодні президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі,

– інформує Павло Паліса.

Що передбачає закон про гарантовані відпустки для військових, підписаний Зеленським 21 серпня:

Учасники бойових дій матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану.

Контрактники 18 – 24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

31 липня Зеленський оголосив про цю новацію.

"Погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових", – повідомляв він тоді.

А Павло Паліса роз'яснив щодо кількості днів.

Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта – залежно від можливостей у підрозділі,

– акцентував він.