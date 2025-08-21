Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Павла Палису.
Что известно о гарантированных отпусках для военных?
Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.
Сегодня президент подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении,
– информирует Павел Палиса.
Что предусматривает закон о гарантированных отпусках для военных, подписанный Зеленским 21 августа:
- Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения.
- Контрактники 18 – 24, которые не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.