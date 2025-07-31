Как увеличат отпуска военным?

Вместе с рядом принятых решений о расходах на оборону, НАБУ и САП, Владимир Зеленский вводит дополнительные дни отпуска для защитников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Также я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных,

– сообщил Президент Украины.

По его словам, изменения начнут действовать уже с августа.

Сколько дней отпуска сейчас имеют военные?

Отпуск военного в 2025 году ограничен. Защитникам предусмотрен отпуск на время военного положения составляет 30 календарных дней ежегодно. Кроме того, можно взять 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

Кроме того, известно, что время, которое военный тратит туда и обратно, не учитывается в продолжительность отпуска. В то же время этот период не может длиться более 2 суток в одну сторону.

Однако если военный планирует отпуск за границу, то при таких обстоятельствах учитывается время на дорогу от места службы до государственной границы Украины в направлении выбранной страны для отдыха и вида транспорта, который будет происходить доезд.