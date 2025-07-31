Як збільшать відпустки військовим?

Разом з низкою ухвалених рішень про видатки на оборону, НАБУ і САП, Володимир Зеленський вводить додаткові дні відпустки для захисників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових,

– повідомив Президент України.

За його словами, зміни почнуть діяти вже із серпня.

Скільки днів відпустки наразі мають військові?

Відпустка військового у 2025 році обмежена. Захисникам передбачена відпустка на час воєнного стану становить 30 календарних днів щороку. Крім того, можна взяти 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

Крім того, відомо, що час, який військовий витрачає туди і назад, не враховується у тривалість відпустки. Водночас цей період не може тривати понад 2 доби в один бік.

Однак якщо військовий планує відпустку за кордон, то за таких обставин враховується час на дорогу від місця служби до державного кордону України у напрямку обраної країни для відпочинку та виду транспорту, який відбуватиметься доїзд.