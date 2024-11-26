Порядок предоставления отпуска военнослужащим определен Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Предусмотрено несколько видов отпусков, передает 24 Канал.
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Различные виды отпусков
Военные могут претендовать на несколько видов отпусков. В частности:
- ежегодный основной отпуск, продолжительность которого зависит от продолжительности службы и других факторов, но обычно составляет 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск за выполнение сложных и опасных задач, за выслугу лет или за другие особые заслуги. Продолжительность такого отпуска определяется в соответствии с выполненным заданием. Например за сбивание вражеского самолета - это 5 дней, а за уничтожение баллистической ракеты - 3 дня;
- отпуск в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения;
- отпуск по семейным обстоятельствам, такими как бракосочетание, рождение ребенка или смерть или тяжелая болезнь близких родственников и тому подобное. Продолжительность такого отпуска обычно составляет 10 дней, но может быть продлен по решению командования;
- отпуск для прохождения обучения в военных академиях или других учебных заведениях для военных, для подготовки к экзаменам и защиты дипломных работ;
- отпуск по уходу за ребенком;
- отпуск в связи с освобождением из плена.
Женщины-военные в частности имеют право на отпуск:
- в связи с беременностью и родами;
- по уходу за ребенком до трех лет и если ребенок нуждается в домашнем уходе - продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до шести лет (если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению).
Также военные, кроме срочников, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам могут иметь отпуск без сохранения заработной платы общей продолжительностью не более 15 календарных дней в год.
Какой порядок получения отпуска
Юрист Юридической сотни Ирина Пидреза рассказала о правилах оформления отпуска.
По ее словам, военные могут оформить ежегодный основной отпуск при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Продолжительность отпуска – до 15 дней, однако без учета времени, который нужен на перемещение в пределах Украины. Время для проезда к месту проведения отпуска не может превышать 2 суток в один конец. Денежное обеспечение военного при этом сохраняется на период отпуска.
Процедура получения отпуска такова:
- военнослужащий подает рапорт непосредственному командиру (образцы некоторых рапортов на получение отпуска);
- командир передает рапорт в штаб подразделения на рассмотрение командира воинской части;
- командир принимает решение о предоставлении отпуска.
- В частности некоторые виды рапортов на отпуск можно подать через приложение Армия+, если оно используется воинской частью.
Решение командования можно обжаловать.